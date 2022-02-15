Держдеп США рекомендував американцям залишити Білорусь через загрозу вторгнення в Україну

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Matt McClain / The Washington Post via Getty Images

Держдепартамент США рекомендував американським громадянам залишити Білорусь на тлі нарощування російських військ на її території та їхньої підготовки до можливого вторгнення в Україну.

«У звʼязку зі збільшенням незвичайної та тривожної військової активності Росії поблизу кордону з Україною, громадяни США, які перебувають у Білорусі або планують поїздку до Білорусі, повинні знати, що ситуація непередбачувана та у регіоні спостерігається підвищена напруженість», — йдеться у попередженні.

Ризиками для американців названо нестабільну ситуацію, зараження на COVID-19 та довільне застосування законів місцевою владою. Всім громадянам США рекомендовано негайно залишити країну.