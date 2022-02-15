Держдеп США рекомендував американцям залишити Білорусь через загрозу вторгнення в Україну
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Matt McClain / The Washington Post via Getty Images
Держдепартамент США рекомендував американським громадянам залишити Білорусь на тлі нарощування російських військ на її території та їхньої підготовки до можливого вторгнення в Україну.
«У звʼязку зі збільшенням незвичайної та тривожної військової активності Росії поблизу кордону з Україною, громадяни США, які перебувають у Білорусі або планують поїздку до Білорусі, повинні знати, що ситуація непередбачувана та у регіоні спостерігається підвищена напруженість», — йдеться у попередженні.
Ризиками для американців названо нестабільну ситуацію, зараження на COVID-19 та довільне застосування законів місцевою владою. Всім громадянам США рекомендовано негайно залишити країну.
- 14 лютого США повідомили про перенесення посольства з Києва до Львова. Так само вчинили Австралія і Канада. До цього США дали громадянам 48 годин, щоб ті поїхали з України.
- За даними розвідок України і союзників, Росія біля кордонів України зібрала понад 130 тисяч військових та значну кількість техніки. Західні ЗМІ писали, що вторгнення може розпочатися 15 чи 16 лютого, але офіційні особи США кажуть, що точної дати ніхто не знає. Група Conflict Intelligence Team повідомила 14 лютого, що Росія завершує приготування до вторгнення.
- Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що масштабного вторгнення військ Росії на цьому тижні не буде.