Путін готовий до переговорів із Заходом щодо гарантій безпеки
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Omer Messinger / Stringer
Президент Росії Володимир Путін готовий вести переговори з країнами Заходу щодо так званих гарантій безпеки і ситуації навколо України.
Про це журналісту CNN заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.
«Насамперед президент Путін завжди вимагав переговорів та дипломатії і фактично він ініціював питання щодо гарантій безпеки для Російської Федерації. І Україна — це лише частина проблеми, це частина більшої проблеми гарантій безпеки для Росії, і, звісно, президент Путін готовий до переговорів», — сказав Пєсков.
Представниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр заявила, що США готові продовжувати переговори із РФ щодо спірних питань.
- 14 лютого міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на зустрічі з Путіним заявив, що РФ має шанси на домовленості у питанні так званих гарантій безпеки.
- Накопичуючи війська навколо України РФ вимагає від країн НАТО нерозширення на схід, гарантії нерозміщення там ракет і відмови від прийняття до Альянсу України, Грузії і Молдови. НАТО від політики відкритих дверей відмовлятися не хоче.
- За даними розвідок України і союзників, Росія біля кордонів України зібрала понад 130 тисяч військових та значну кількість техніки. Західні ЗМІ писали, що вторгнення може розпочатися 15 чи 16 лютого, але офіційні особи США кажуть, що точної дати ніхто не знає.