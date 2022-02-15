Путін готовий до переговорів із Заходом щодо гарантій безпеки

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Omer Messinger / Stringer

Президент Росії Володимир Путін готовий вести переговори з країнами Заходу щодо так званих гарантій безпеки і ситуації навколо України.

Про це журналісту CNN заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.

«Насамперед президент Путін завжди вимагав переговорів та дипломатії і фактично він ініціював питання щодо гарантій безпеки для Російської Федерації. І Україна — це лише частина проблеми, це частина більшої проблеми гарантій безпеки для Росії, і, звісно, президент Путін готовий до переговорів», — сказав Пєсков.

Представниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр заявила, що США готові продовжувати переговори із РФ щодо спірних питань.