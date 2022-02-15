Канада надасть Україні летальну зброю вартістю понад $6 мільйонів

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Joshua R. M. Dewberry / US Air Force

Канада вирішила виділити Україні допомогу на тлі російського вторгнення: будуть і кредит, і летальне озброєння.

Про це премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив 14 лютого.

Оттава надасть Києву кредит у розмірі $392 мільйони (на додаток до раніше оголошеного кредиту у розмірі $94 мільйони), а також надасть летальну зброю на суму $6,1 мільйона. Яка саме це буде зброя — поки невідомо.

Вранці 14 лютого стало відомо, що Канада виводить з України своїх військових та інструкторів, однак навчальна місія не закінчується. На кінець січня 2022 року на території Львівської області перебували 260 канадських солдатів, вони проводили навчання та обмінюювались із ЗСУ досвідом. Уже 5 лютого Канада відправила в Україну борт з військовою допомогою, де було нелетальне озброєння та інструктори, які мали працювати тут до кінця березня 2025 року.