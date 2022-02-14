Речниця олігарха: Рінат Ахметов 16 лютого вже буде в Україні
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Ратинський В'ячеслав / УНІАН
Олігарх Рінат Ахметов у середу, 16 лютого, перебуватиме у Маріуполі. Він виїхав з країни до Європи 30 січня.
Інформацію про його повернення 14 лютого надала агентству Інтерфакс прессекретарка олігарха Ганна Терехова.
«Рінат Ахметов у середу буде в Маріуполі», – повідомила вона.
13 лютого «Українська правда» повідомила, що чартер олігарха Ріната Ахметова вилетів з України на тлі повідомлень про можливе вторгнення, однак самого олігарха не було. Його прессекретарка Ганна Терехова розповіла «Бабелю», що Рінат Ахметов поїхав до Європи 30 січня: «Це заздалегідь спланована поїздка. Найближчим часом він обовʼязково повернеться в Україну».
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