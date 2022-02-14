Нардепи «Слуги народу»: Зеленський пообіцяв притягнути до відповідальності чиновників, які залишили Україну

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Кузьмін Олександр / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський на засіданні фракції «Слуга народу» 14 лютого пообіцяв притягнути до відповідальності чиновників, які залишили Україну через загрозу російського вторгнення.

Про це після засідання повідомила народний депутат фракції Ольга Василевська-Смаглюк, цитує Інтерфакс.

«Президент сказав, то нині жоден чиновник не може собі дозволити покинути нашу країну. До тих чиновників, які це зробили, застосують заходи і будуть [ставитись] питання щодо їх повернення до нашої держави, якщо вони вирішили залишити територію», — сказала Василевська-Смаглюк журналістам після засідання фракції.

Паралельно глава фракції Давид Арахамія заявив, що найближчим часом внесе до парламенту законопроєкт про заборону чиновникам усіх категорій та народним депутатам виїжджати за кордон у період надзвичайного чи воєнного стану в Україні. Також до цього законопроєкту додадуть норму щодо можливості позбавлення народних депутатів мандатів у таких випадках.

Нардеп Василевська-Смаглюк додала, що у разі тривожної ситуації та відсутності зв’язку, депутатам слід протягом двох годин прибути на своє робоче місце в профільний комітет та зкористатися спеціальним зв’язком.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповідав, що нині закордоном перебуває 23 народні депутати. «Українська правда» опублікувала їхній список. Перед цим Зеленський дав їм 24 години, аби повернутись.

У засіданні фракції «Слуги народу» брали участь також голова Офісу президента Андрій Єрмак, премʼєр-міністр Денис Шмигаль, речник парламенту Руслан Стефанчук. Засідання тривало не понад 40 хвилин.