Нардепы «Слуги народа»: Зеленский пообещал привлечь к ответственности чиновников, которые покинуи Украину

«Президент сказал, что сейчас ни один чиновник не может себе позволить покинуть нашу страну. К тем чиновникам, которые это сделали, примут меры и будут [ставиться] вопросы их возвращения в наше государство, если они решили покинуть территорию», — сказала Василевская-Смаглюк журналистам после заседания фракции.

Об этом после заседания сообщила народный депутат фракции Ольга Василевская-Смаглюк, цитирует Интерфакс .

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции «Слуга народа» 14 февраля пообещал привлечь к ответственности чиновников, которые покинули Украину из-за угрозы российского вторжения.

Параллельно глава фракции Давид Арахамия заявил, что в ближайшее время внесет в парламент законопроект о запрете чиновникам всех категорий и народным депутатам выезжать за границу в период чрезвычайного или военного положения в Украине. Также в этот законопроект добавят норму о возможности лишения народных депутатов мандатов в таких случаях.

Нардеп Василевская-Смаглюк добавила, что в случае тревожной ситуации и отсутствия связи депутатам следует в течение двух часов прибыть на свое рабочее место в профильный комитет и воспользоваться специальной связью.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказывал, что сейчас за границей находятся 23 народных депутата. «Украинская правда» опубликовала их список. Перед этим Зеленский дал им 24 часа, чтобы вернуться.

В заседании фракции «Слуги народа» принимали участие также председатель Офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль, представитель парламента Руслан Стефанчук. Заседание длилось не более 40 минут.