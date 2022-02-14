Нардепы «Слуги народа»: Зеленский пообещал привлечь к ответственности чиновников, которые покинуи Украину

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции «Слуга народа» 14 февраля пообещал привлечь к ответственности чиновников, которые покинули Украину из-за угрозы российского вторжения.
Об этом после заседания сообщила народный депутат фракции Ольга Василевская-Смаглюк, цитирует Интерфакс.
«Президент сказал, что сейчас ни один чиновник не может себе позволить покинуть нашу страну. К тем чиновникам, которые это сделали, примут меры и будут [ставиться] вопросы их возвращения в наше государство, если они решили покинуть территорию», — сказала Василевская-Смаглюк журналистам после заседания фракции.
Параллельно глава фракции Давид Арахамия заявил, что в ближайшее время внесет в парламент законопроект о запрете чиновникам всех категорий и народным депутатам выезжать за границу в период чрезвычайного или военного положения в Украине. Также в этот законопроект добавят норму о возможности лишения народных депутатов мандатов в таких случаях.
Нардеп Василевская-Смаглюк добавила, что в случае тревожной ситуации и отсутствия связи депутатам следует в течение двух часов прибыть на свое рабочее место в профильный комитет и воспользоваться специальной связью.
Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказывал, что сейчас за границей находятся 23 народных депутата. «Украинская правда» опубликовала их список. Перед этим Зеленский дал им 24 часа, чтобы вернуться.
В заседании фракции «Слуги народа» принимали участие также председатель Офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль, представитель парламента Руслан Стефанчук. Заседание длилось не более 40 минут.
- 14 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что масштабного вторжения войск России на этой неделе не будет. Отдельно Данилов призвал не раздувать панику, поскольку это «очень опасно».
- По данным разведок Украины и союзников, Россия возле границ Украины собрала более 130 тысяч военных и значительное количество техники. Западные СМИ писали, что вторжение может начаться 15 или 16 февраля, но официальные лица США говорят, что точной даты никто не знает. Группа Conflict Intelligence Team сообщила 14 февраля, что Россия завершает приготовление к вторжению.