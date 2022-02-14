Зеленський зробив 16 лютого Днем єднання українців. На цю дату прогнозують російське вторгнення
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про святкування 16 лютого Дня єднання — на цю дату західні розвідки прогнозують російське вторгнення.
Про це Зеленський повідомив 14 лютого у своєму відеозверненні.
«Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання. Відповідний указ уже підписано. Цього дня ми вивісимо національні прапори, надягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність», — зазначив президент.
Зеленський зазначив, що перед Україною постали серйозні виклики: лякають великою війною і вкотре призначають дату вторгнення — «це вже не перший раз».
«Ми впевнені у собі, а не самовпевнені. Ми розуміємо всі ризики. Ми слідкуємо за ситуацією, прораховуємо різні сценарії, готуємо достойні відповіді на всі можливі агресивні дії. Ми чітко знаємо, де поруч із нашими кордонами чужа армія: її чисельність, її локації, оснащення та плани. Нам є що протиставити», — додав президент.
- 14 лютого секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що масштабного вторгнення військ Росії на цьому тижні не буде. Окремо Данілов закликав не роздмухувати паніку, оскільки це «дуже небезпечно».
- За даними розвідок України і союзників, Росія біля кордонів України зібрала понад 130 тисяч військових та значну кількість техніки. Західні ЗМІ писали, що вторгнення може розпочатися 15 чи 16 лютого, але офіційні особи США кажуть, що точної дати ніхто не знає. Група Conflict Intelligence Team повідомила 14 лютого, що Росія завершує приготування до вторгнення.