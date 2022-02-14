Під Офісом президента декілька сотень студентів вимагають відставки міністра освіти Шкарлета

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Міністерство освіти і науки України

Під Офісом президента відбувається акція протесту, де студенти вимагають відставки міністра освіти й науки Сергія Шкарлета.

Про це повідомляє Укрінформ.

За даними агентства, в акції беруть участь близько 150 осіб. Водночас Інтерфакс-Україна повідомляє, що під ОП прийшли понад 500 учасників протесту. Це переважно студенти різних київських університетів: Києво-Могилянської академії, Київського політехнічного інституту, Національного авіаційного університету, Київського національного університету ім. Т. Шевченка та інші. Вони тримають у руках плакати з написами «Могилянка — це свобода», «Шкарлет тимчасовий, студентство назавжди» та інші.

Окрім відставки міністра Шкарлета, студенти також вимагають відставки ректора НАУ Максима Луцького. Як зазначають організатори, ректор не має права очолювати заклад вищої освіти, бо він підпадає під люстрацію за співпрацю з режимом Януковича.