Під Офісом президента декілька сотень студентів вимагають відставки міністра освіти Шкарлета
- Автор:
- Олег Панфілович
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Міністерство освіти і науки України
Під Офісом президента відбувається акція протесту, де студенти вимагають відставки міністра освіти й науки Сергія Шкарлета.
Про це повідомляє Укрінформ.
За даними агентства, в акції беруть участь близько 150 осіб. Водночас Інтерфакс-Україна повідомляє, що під ОП прийшли понад 500 учасників протесту. Це переважно студенти різних київських університетів: Києво-Могилянської академії, Київського політехнічного інституту, Національного авіаційного університету, Київського національного університету ім. Т. Шевченка та інші. Вони тримають у руках плакати з написами «Могилянка — це свобода», «Шкарлет тимчасовий, студентство назавжди» та інші.
Окрім відставки міністра Шкарлета, студенти також вимагають відставки ректора НАУ Максима Луцького. Як зазначають організатори, ректор не має права очолювати заклад вищої освіти, бо він підпадає під люстрацію за співпрацю з режимом Януковича.
- У вересні 2021 року в Києво-Могилянській академії відбулися вибори через смерть президента Андрія Мелешевича. Жоден із кандидатів не набрав понад 50% голосів, тому призначили повторні вибори. На них (27 січня) переміг колишній міністр освіти Сергій Квіт, але міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що його відомство не визнає результатів через «порушення».
- 2 лютого Міністерство науки і освіти оголосило повторний конкурс, але вже через день премʼєр-міністр повідомив, що Міносвіти скасує указ. Студенти оголосили страйк і почали вимагати скасувати повторний конкурс. Наглядова рада університету теж засудила рішення Міносвіти.
- 3 лютого студенти влаштували акцію під Кабміном — вони вимагали звільнити Шкарлета. Премʼєр-міністр зустрівся зі студентським самоврядуванням академії, а в Раді почали збирати підписи за відставку Шкарлета.