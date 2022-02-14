Под Офисом президента несколько сотен студентов требуют отставки министра образования Шкарлета

Под Офисом президента проходит акция протеста, где студенты требуют отставки министра образования и науки Сергея Шкарлета.
Об этом сообщает Укринформ.
По данным агентства, в акции участвуют около 150 человек. В то же время Интерфакс-Украина сообщает, что в ОП пришли более 500 участников протеста. Это преимущественно студенты разных киевских университетов: Киево-Могилянская академия, Киевский политехнический институт, Национальный авиационный университет, Киевский национальный университет им. Т. Шевченко и другие. Они держат в руках плакаты с надписями «Могилянка – это свобода», «Шкарлет временный, студенчество навсегда» и другие.
Кроме отставки министра Шкарлета студенты также требуют отставки ректора НАУ Максима Луцкого. Как отмечают организаторы, ректор не имеет права возглавлять высшее образование, потому что оно подпадает под люстрацию за сотрудничество с режимом Януковича.
- В сентябре 2021 года в НаУКМА состоялись выборы из-за смерти президента Андрея Мелешевича. Ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, потому назначили повторные выборы. На них (27 января) победил бывший министр образования Сергей Квит, но министр образования Сергей Шкарлет заявил, что его ведомство не признает результаты из-за «нарушений».
- 2 февраля Министерство науки и образования объявило повторный конкурс, но уже через день премьер-министр сообщил, что Минобразования отменит указ. Студенты объявили забастовку и потребовали отменить повторный конкурс. Наблюдательный совет университета тоже осудил решение Минобразования.
- 3 февраля студенты устроили акцию под Кабмином — они требовали уволить Шкарлета. Премьер-министр встретился со студенческим самоуправлением академии, а в Раде начали собирать подписи за отставку Шкарлета.