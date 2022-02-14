Посол України у Британії: Україна може відмовитися від вступу у НАТО, якщо це допоможе запобігти війні з Росією
- Автор:
- Софія Телішевська
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Синиця Олександр / УНІАН
Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко, який раніше працював міністром закордонних справ заявив, що Україна може розглянути варіант відмови від наміру вступити до НАТО, якщо це допоможе запобігти війні з Росією.
Про це дипломат заявив в ефірі BBC Radio 5.
Ведучий запитав у Пристайка, чи може Україна розглянути варіант не вступу у НАТО, на що посол відповів, що з урахуванням існуючої загрози Україна могла б розглянути такий варіант.
Ведучий поставив уточнювальне запитання, аби зрозуміти, чи точно посол сказав, що Україна може відмовитися від вступу в НАТО, оскільки цей шлях закріплений у Конституції України.
«Так, ви маєте рацію, це те, що записано в нашій Конституції. Я зараз частково йду проти головного документа, що ми маємо. Коли я кажу це, я маю на увазі, що ми гнучкі у намаганні знайти найкращий вихід. Якщо нам доведеться пройти через якісь серйозні поступки, це те, що ми можемо зробити», — пояснив Пристайко.
У Міністерстві закордонних справ заявили, що слова посла вирвані з контексту.
«Жодні рішення в зовнішній політиці нашої держави не можуть бути ухвалені всупереч Конституції України», — наголосив прессекретар.
Пізніше сам Пристайко в коментарі «Європейській правді» уточнив сказане:
«Ми зараз на різних інтерв’ю тут пояснюємо, що курс на НАТО є навіть в Конституції і ніяких змін зараз немає, але ми не можемо розраховувати зараз на НАТО — бо ми не члени «родини». Щоб уникнути війни просто зараз, ми готові на компроміси, але вони не лежать у сфері НАТО, а в Мінських домовленостях тощо. Щодо НАТО зараз — ми залишаємо курс, але вимушені шукати інші варіанти, які дозволять вижити просто зараз», — додав Вадим Пристайко.
- Від початку накопичення військ на кордонах з Україною Росія вимагає у НАТО і США гарантій нерозширення Альянсу на схід Європи, скорочення кількості військових навчань та нерозміщення ракет на території України.
- США і НАТО у своїх відповідях РФ дали зрозуміти, що не відмовляться від принципу відкритих дверей. МЗС Росії при цьому назвало письмову відповідь США «приводом для початку серйозної розмови».
- У лютому західні ЗМІ повідомили, що Росія стягнула 70% військ, необхідних для вторгнення в Україну. Два тижні тому військ було менше. Також там назвали ймовірні людські втрати внаслідок вторгнення.
- За даними Міноборони України, на кордоні з Росією та окупованою частиною Донбасу наразі перебувають 140 тисяч російських військових.