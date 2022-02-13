До України прибули ще два літаки з військовою допомогою від США
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Посольство США в Україні
До України прибули ще два літаки з військовою допомогою від США. Вони привезли боєприпаси та заряди для гранатометів.
Про це пише посольство США в Україні у своєму Facebook.
«Сьогодні вранці до Києва прибули два літаки з американською допомогою швидкого розгортання, щоб посилити оборону України. Ця частина нещодавно ухваленої допомоги на 200 мільйонів доларів включає боєприпаси та заряди для гранатометів», — йдеться у повідомленні.
Там зазначили, що це вже 16-й та 17-й літак з військовою допомогою для України.
- На тлі загрози вторгнення Росії Україна отримує від США і Великої Британії засоби захисту, медтехніку й озброєння для оборони — протитанкові системи Javelin і NLAW, ПЗРК Stinger. Польща та Чехія передадуть Україні боєприпаси, а країни Балтії — мобільні шпиталі та американське озброєння.