Президенти Франції та Росії провели майже двогодинну розмову на тлі загрози вторгнення РФ в Україну

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Президент Франції Емманюель Макрон удень 12 лютого провів телефонну розмову з главою Кремля Володимиром Путіним. Упродовж майже двох годин президенти обговорювали загрозу вторгнення Росії на суверенну територію України.

За повідомленням Єлисейського палацу, розмова тривала близько 1 години і 40 хвилин, передає Europe1. Упродовж перемовин Макрон намагався послабити напруження, яке склалося довкола теми можливого вторгнення. Також сторони обговорили безпеку в Європі та виконання Києвом Мінських домовленостей.

Макрон наголосив, що щирий діалог несумісний із ескалацією на українському кордоні.

За повідомленням російської сторони розмова відбулася за ініціативою Франції. Путін висловив обурення щодо інформаційного нагнітання, мовляв, «під цей шумок» країни Заходу надають Україні оборонне підсилення, а відтак «зростає можливість потужніших дій ЗСУ на Донбасі».

Також Путін наголосив на «відсутності змістовної реакції США та НАТО на відомі російські ініціативи» [ідеться про гарантії нерозширення НАТО]. Кремль назвав безрезультатними зустрічі радників у «нормандському форматі», бо «Захід не підштовхує Україну до виконання Мінських домовленостей».

Уже ввечері 12 лютого телефонну бесіду на запит Білого дому проведуть президенти США Джо Байден та РФ Володимир Путін.