Держсекретар США провів розмову з главою МЗС Росії. Говорили про ескалацію на кордоні з Україною
- Автор:
- Софія Телішевська
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Secretary Antony Blinken / Twitter
Глава Держдепу США Ентоні Блінкен 12 лютого у суботу провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.
За повідомленням Білого дому, сторони обговорили загрозу вторгнення Росії в Україну, яке може статися уже наступного тижня.
Блінкен чітко дав зрозуміти Лаврову, що дипломатичний шлях для врегулювання кризи залишається відкритим, але це вимагатиме від Москви деескалації та участі в добросовісних дискусіях. Він наголосив, що вторгнення потягне за собою рішучу та єдину трансатлантичну відповідь.
За повідомленням російської сторони, Лавров назвав провокативними заяви американських чиновників про імовірне нове вторгнення Кремля в Україну, мовляв, такі прогнози «заохочують Київ до саботажу Мінських домовленостей» та «спроб силового повернення Донбасу».
Крім того, Лавров заявив Блінкену, що відповідь США та НАТО на російські пропозиції щодо гарантій безпеки ігнорує ключові для Москви положення, насамперед про нерозширення Альянсу та нерозміщення ударних систем озброєнь поблизу російських кордонів.
Уже ввечері 12 лютого телефонну бесіду на запит Білого дому проведуть президенти США Джо Байден та РФ Володимир Путін.
На тлі загострення ескалації на кордоні з Україною РФ розпочала переговори з НАТО і США про гарантії безпеки. Кремль вимагає припинити розширення Альянсу на схід і не брати до свого складу Україну. США і НАТО у своїх відповідях РФ дали зрозуміти, що не відмовляться від принципу відкритих дверей. МЗС Росії при цьому назвало письмову відповідь США «приводом для початку серйозної розмови».
- 11 лютого радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив що, російський наступ, швидше за все, розпочнеться з повітряних бомбардувань та ракетних ударів, які призведуть до численних жертв серед цивільного населення — але це ще не точно, адже Штати точно не знають ані форми, ані дати вторгнення.
- Через 30 хвилин після пресконференції Саллівана американське видання Bloomberg із посиланням на неназваних чиновників повідомило, що «будь-які дії можуть початись вже у вівторок [15 лютого]».
- Після цього німецьке видання Der Spiegel написав, що ЦРУ та американські військові повідомили німецькому уряду та іншим країнам НАТО про побоювання, що нове вторгнення може статися «вже наступної середи», 16 лютого. Американське Politico також з посиланням на джерела пише, президент США Джо Байден повідомив союзників про можливе вторгнення 16 лютого.
- Перед цим CNN з посиланням на низку джерел в Адміністрації президента США Джо Байдена написало, що американська розвідка навмисно поширює «апокаліптичні прогнози» щодо можливого вторгнення Росії в Україну та постійно розповідає про нові плани РФ для того, щоб стримувати її від атаки. Таким чином там хочуть показати Кремлю, що знають про їхні плани.