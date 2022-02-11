ЗМІ: США додатково відправлять до Польщі 3 тисячі військових

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Пентагон найближчими днями додатково відправить 3 тисячі військовий до Польщі, на допомогу 1 700 військовим, які вже там перебувають.

Про це з посиланням на неназваних представників Міноборони США повідомляють Reuters та Bloomberg.

За словами чиновників, війська мають прибути наступного тижня. Посилення східного флангу НАТО відбувається на тлі підвищення ризику вторгнення військ Росії в Україну та масштабних навчань російських військ у Білорусі, які триватимуть до 20 лютого.

Офіційні особи США наголосили, що війська будуть в країні для оборонних цілей і не увійдуть до України.