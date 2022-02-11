Радник Байдена із питань безпеки: Росія може вторгнутись в Україну і до завершення Олімпіади. Bloomberg каже, що 15 лютого

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Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван у пʼятницю, 11 лютого, провів пресконференцію щодо ситуації із Росією та її можливого вторгнення в Україну.

За його словами, вторгнення може розпочатися будь-якої миті, якщо Володимир Путін вирішить дати такий наказ — зокрема під час зимових Олімпійських ігор, які мають завершитись 20 лютого.

«Що ми можемо сказати, то це те, що існує реальна перспектива того, що російські військові дії матимуть місце ще до закінчення Олімпіади», — зазначив Салліван і додав, що Штати «готові дати рішучу відповідь».

За його словами, російський наступ, швидше за все, розпочнеться з повітряних бомбардувань та ракетних ударів, які призведуть до численних жертв серед цивільного населення — але це ще не точно, адже Штати точно не знають ані форми, ані дати вторгнення. Однак на тлі цього Салліван закликав американців покинути Україну якнайшвидше — у найближчі 24—48 годин.

«Ми не можемо передбачити майбутнє, але загроза досить висока. Якщо буде вторгнення, то американців не будуть евакуювати, ми просимо людей взяти на себе відповідальність і зробити відповідний вибір», — додав Салліван.

Проте радник президента США завив, що він не може передбачити точну форму або масштаби військових дій, «але є цілком реальні можливості того, що наступ включатиме захоплення значної частини території України та захоплення великих міст, включно зі столицею». Разом з тим Штати наголошують, що Путін може схвалити військові дії у «розумно короткі терміни». Поки США не можуть зараз казати про якийсь конкретний день чи годину.

Салліван на останок сказав, що очікує, що президент Байден поговорить найближчим часом із Путіним телефоном.

Одразу після цього брифінгу американське видання Bloomberg із посиланням на неназваних чиновників повідомило, що «будь-які дії можуть початись вже у вівторок [15 лютого]». Імовірно, «дії» включатимуть або провокацію на Донбасі, або напад на Київ.

Паралельно із цим брифінгом Байден провів нараду із лідерами країн НАТО через ситуацію навколо України — сторони виступили за діалог із РФ. На наступному тижні заплановано обговорення між міністрами оборони країн НАТО.