Японія, Південна Корея та Нідерланди закликали своїх громадян «негайно покинути Україну»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Прядко Денис / УНІАН
Японія, Південна Корея та Нідерланди у пʼятницю, 11 лютого, закликали своїх громадян «негайно покинути Україну».
Міністерство закордонних справ Японії порадило своїм громадянам «негайно залишити Україну», оскільки Росія стягує війська до кордону із нею. Японське МЗС також порадило уникати поїздок сюди — «незалежно від цілей». У попередженні згадується нещодавній початок спільних російсько-білоруських військових навчань, а також нова партія російських військових кораблів, яку помітили у Чорному морі.
Південна Корея також порадила своїм громадянам покинути Україну і без нагальної потреби сюди не їхати. Причина аналогічна — Росія може розпочати повномасштабне вторгнення в Україну, оскільки розмістила війська вздовж кордонів. Наразі в Україні перебуває 341 південнокорейський громадянин, включно зі співробітниками посольства.
Уряд Нідерландів теж порадив своїм громадянам якомога швидше покинути Україну «через ситуацію з безпекою» — ідеться не про евакуацію, а про добровільний виїзд за «дуже наполегливою порадою влади». Нідерландська радіостанція BNR з посиланням на посла Нідерландів в Україні Єннеса де Мола заявила, що країна створює у Львові центр екстреної допомоги.
- Західні ЗМІ з посиланням на джерела, зокрема в Пентагоні, повідомили, що Росія нападе на Україну наприкінці січня або на початку лютого. Потім вторгнення «перенесли» на кінець лютого — середину березня. Раніше представник Пентагону Джон Кірбі заявив на брифінгу, що військове командування США не має даних про точну дату можливого військового вторгнення Росії в Україну.
- 6 лютого The Washington Post, The New York Times і Reuters з посиланням на джерела повідомили, що Росія стягнула 70% військ, необхідних для вторгнення в Україну. Два тижні тому військ було менше. Також там назвали ймовірні людські втрати внаслідок вторгнення.
- Міністр закордонних справ України закликав українців не вірити апокаліптичним прогнозам. Міністр оборони запевнив, що ймовірність значної ескалації з боку РФ низька.