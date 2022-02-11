Росія заблокувала у Чорному морі вісім районів (карта)

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Росія під приводом військових навчань заблокувала у Чорному морі вісім районів.

Про це повідомив головний редактор видання BlackSeaNews Андрій Клименко, пославшись на Міжнародний координатор регіонів Середземного і Чорного морів.

Раніше РФ перекрила для навчань із ракетними та артилерійськими стрільбами західні сектори Чорного моря. Тепер же перекрито і південні сектори. Для проходу в Азовське море залишили вузький коридор.