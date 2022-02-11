Глава МЗС Дмитро Кулеба прокоментував рекомендацію Джо Байдена негайно покинути Україну: Нічого нового

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Сергій Моргунов / «Бабель»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував рекомендацію президента США Джо Байдена американцям негайно покинути Україну через загрозу російського вторгнення — нічого нового у цій рекомендації немає.

Про це глава МЗС розповів під час брифінгу із Харкова у пʼятницю, 11 лютого.

«Нічого нового у цій заяві немає. Ми знаємо позицію США, які вже робили такі заяви. Вони розпочали з евакуації членів сімей співробітників посольства. Ця заява не свідчить про якусь радикальну зміну ситуацій», — заявив Дмитро Кулеба.

11 лютого президент США Джо Байден закликав громадян США «негайно виїхати» з України, оскільки Росія продовжує загрожувати вторгненням. Окремо Держдепартамент опублікував попередження про те, що США «не зможуть евакуювати громадян у разі воєнних дій». Консульські послуги після вторгнення будуть «серйозно порушені». Раніше представник Пентагону Джон Кірбі заявив на брифінгу, що військове командування США не має даних про точну дату можливого військового вторгнення Росії в Україну.