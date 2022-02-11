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Українська біатлоністка Олена Білосюк одужала від коронавірусу і повернулася у розташування збірної на Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це повідомили у Національному олімпійському комітеті України (НОК).

«Капітан жіночої збірної з біатлону, олімпійська чемпіонка Олена Білосюк здала 2 негативних ПЛР-тести поспіль і готова допомогти нашій команді», — розповіли у НОК.

Також зазначається, що відучора у розташуванні збірної перебуває і сервісмен Іван Білосюк.

Через ізоляцію Олена пропустила перші змагання з біатлону, тепер вона зможе вийти лише на жіночу естафету.

«Коли я вже перебувала десь день четвертий на ізоляції і фізично себе відчувала добре, коли вже температура була позаду і могла я чимось займатися, то підняли питання разом із Національним олімпійським комітетом, щоб відкрили нам тренажерну кімнату з біговою доріжкою та велосипедом, і вже була можливість хоч якось трішки рухатися. Звісно це не лижі, не гвинтівка, і назвати це повноцінними тренуваннями точно не можу», — розповіла спортсменка.

За словами Білосюк, вона мала доступ до олімпійської трансляції, але «психологічно не могла дивитися».

«Для мене це важко... Ти перебуваєш на Олімпійських іграх, але сидиш у чотирьох стінах і спостерігаєш, як інші люди здобувають медалі, банально виходять на старт. Для мене це було складно, тому не дивилася і максимально намагалася тримати при собі всі емоції і закритися від зовнішнього світу», — додала біатлоністка.