В Україну прилетіла 12-а партія військової допомоги від США — 90 тонн боєприпасів
- Автор:
- Софія Телішевська
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У Борисполі приземлився вантажний літак США Boeing 747-412(BCF), який доставив в Україну дванадцяту партію військової допомоги від США — 90 тонн боєприпасів. Сумарно Штати уже надали Україні понад 1 300 тонн оборонного озброєння.
Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
Напередодні до України прибув вантаж на 130 тонн, серед обладнання там були ПЗРК Javelin, гранати та боєприпаси.
- На тлі загрози вторгнення Росії, Україна отримує від США і Великої Британії засоби захисту, медтехніку, а також озброєння для оборони — протитанкові системи Javelin і NLAW, ПЗРК Stinger. Польща та Чехія передадуть Україні боєприпаси, а країни Балтії — мобільні шпиталі та американське озброєння.
- 9 лютого в Україну прибув британський борт із військовою допомогою для тероборони, а пізніше американський борт, який привіз понад 80 тонн боєприпасів. Усього від США Київ очікує 45 рейсів.