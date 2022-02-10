BlackSeaNews: Росія розблокувала Азовське море

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Управління навігації і океанографії Міноборони Росії відмінило перекриття Азовського моря на північ від Керченської протоки.

Про це повідомив головний редактор видання BlackSeaNews Андрій Клименко.

Клименко повідомив, що рішення зняти блокаду ухвалили сьогодні, 10 лютого, о 16:43. Він вважає, що на це вплинув безпрецедентний дипломатичний тиск на Росію з боку дипломатів, ЗМІ та міністра закордонних справ Великої Британії під час нещодавніх переговорів із головою МЗС РФ.

Блокада Чорного моря не знята. Клименко зазначив, що порти Чорного моря — це 95% українського експорту, а порти Азова — 5%.