BlackSeaNews: Росія розблокувала Азовське море
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
Управління навігації і океанографії Міноборони Росії відмінило перекриття Азовського моря на північ від Керченської протоки.
Про це повідомив головний редактор видання BlackSeaNews Андрій Клименко.
Клименко повідомив, що рішення зняти блокаду ухвалили сьогодні, 10 лютого, о 16:43. Він вважає, що на це вплинув безпрецедентний дипломатичний тиск на Росію з боку дипломатів, ЗМІ та міністра закордонних справ Великої Британії під час нещодавніх переговорів із головою МЗС РФ.
Блокада Чорного моря не знята. Клименко зазначив, що порти Чорного моря — це 95% українського експорту, а порти Азова — 5%.
- Раніше повідомлялося, що Росія з 13 по 19 лютого перекриває через нібито військові навчання майже все Азовське море і значну частину Чорного моря. Вперше після окупації Криму росіяни перекривають шлях торговим судам до України.
- МЗС України висловило протест, а у ВМС заявили про готовність до будь-яких провокацій росіян. Міністр оборони України закликав інші країни заборонити вхід російським кораблям у порти.
- США заявили, що Росія під приводом військових навчань порушує морський суверенітет України.