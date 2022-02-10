Морська блокада: міністр оборони Резніков закликав інші країни заборонити вхід російських кораблів в іноземні порти

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Поліщук Максим / УНІАН

Міністр оборони Олексій Резніков закликав країни-партнери заборонити вхід російських кораблів в іноземні порти. Так вони мають відреагувати на спроби Росії заблокувати доступи до українських портів через Чорне та Азовське море.

Про це він написав у своєму Facebook.

Резніков зазначив, що наразі на території анексованого Криму у Міноборони спостерігають продовження мілітаризації, проведення навчань, постійне відведення та введення російських військових підрозділів.

«Перекриття акваторій Азовського та Чорного морів «для навчань» — це тактика повзучої окупації моря, яку вони використовують давно. Якщо не буде спільної реакції світу на ці спроби тиску, то подібну тактику Кремль і не тільки Кремль, може застосувати у всьому світі. Наші партнери показали сильну відповідь постачанням зброї. Наразі очікуємо не менш сильну відповідь: коли кораблі РФ не зможуть спокійно заходити в цивілізовані порти, вони зрозуміють ціну своєї нахабності!» — закликав міністр.