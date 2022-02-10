Лавров назвав перемовини з очільницею МЗС Британії «розмовою сліпого з глухим». Росія замислиться над евакуацією дипломатів з України
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Прес-служба Міністерства зовнішніх справ Російської Федерації
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав перемовини з очільницею МЗС Великої Британії Ліз Трасс «розмовою сліпого з глухим». Він також зазначив, що РФ планує розглянути питання евакуації деяких російських дипломатів з України.
Про це він заявив на пресконференції після зустрічі, пише РБК.
Лавров пояснив, що перемовини з британською колегою щодо України не призвели до якихось суттєвих зрушень. Він також вважає, що евакуація частини дипломатів США, Британії та інших держав з України може свідчити про те, що насправді саме вони готують провокації.
«Ми вже задумалися самі, можливо саме англосакси щось готують, якщо вони евакуюють своїх співробітників [з України]. Ми теж подивилися на їхні дії, і, мабуть, також порадимо неосновному персоналу наших дипломатичних установ на якийсь час поїхати додому», — сказав Лавров.
Він також знову назвав спекуляціями те, що Росія готує операцію із захоплення частини України.
Водночас очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс зазначила, що у Росії наразі є вибір: або дати шанс дипломатії, або продовжувати накопичувати війська на українських кордонах. Вона підкреслила, що у разі вторгнення газопровід «Північний потік — 2» точно не запрацює, а проти РФ будуть введені санкції.
- У січні, на тлі накопичення біля кордонів України близько 130 тисяч російських військових, РФ розпочала з НАТО і США переговори про гарантії безпеки. Росія вимагає припинити розширення Альянсу на схід і не брати до свого складу Україну.
- США і НАТО у своїх відповідях РФ дали зрозуміти, що не відмовляться від принципу відкритих дверей. МЗС Росії при цьому назвало письмову відповідь США «приводом для початку серйозної розмови».
- У лютому західні ЗМІ повідомили, що Росія стягнула 70% військ, необхідних для вторгнення в Україну. Два тижні тому військ було менше. Також там назвали ймовірні людські втрати внаслідок вторгнення.
- За даними Міноборони України, на кордоні з Росією та окупованою частиною Донбасу наразі перебувають 140 тисяч російських військових.