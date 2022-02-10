Лавров назвав перемовини з очільницею МЗС Британії «розмовою сліпого з глухим». Росія замислиться над евакуацією дипломатів з України

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Прес-служба Міністерства зовнішніх справ Російської Федерації

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав перемовини з очільницею МЗС Великої Британії Ліз Трасс «розмовою сліпого з глухим». Він також зазначив, що РФ планує розглянути питання евакуації деяких російських дипломатів з України.

Про це він заявив на пресконференції після зустрічі, пише РБК.

Лавров пояснив, що перемовини з британською колегою щодо України не призвели до якихось суттєвих зрушень. Він також вважає, що евакуація частини дипломатів США, Британії та інших держав з України може свідчити про те, що насправді саме вони готують провокації.

«Ми вже задумалися самі, можливо саме англосакси щось готують, якщо вони евакуюють своїх співробітників [з України]. Ми теж подивилися на їхні дії, і, мабуть, також порадимо неосновному персоналу наших дипломатичних установ на якийсь час поїхати додому», — сказав Лавров.

Він також знову назвав спекуляціями те, що Росія готує операцію із захоплення частини України.

Водночас очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс зазначила, що у Росії наразі є вибір: або дати шанс дипломатії, або продовжувати накопичувати війська на українських кордонах. Вона підкреслила, що у разі вторгнення газопровід «Північний потік — 2» точно не запрацює, а проти РФ будуть введені санкції.