«День відкритих дверей» у «Борисполі». До України прибула 10-а партія військової допомоги від США

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Twitter / Олексій Резніков

До України увечері середи, 9 лютого, прибула десята партія військової допомоги від Сполучених Штатів Америки. Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у Twitter.

«Сьогодні «День відкритих дверей» в аеропорту «Бориспіль»! Відразу за 9-м птахом зі Сполучених Штатів прилетів 10-й. Ще понад 80 тонн боєприпасів для Збройних сил України», — повідомив Резніков.

Військова допомога від США має прилетіти всього 45-ма рейсами.

Вдень 9 лютого в Україні також приземлився літак із допомогою від Великої Британії. Британці привезли військове спорядження для загонів територіальної оборони: бронежилети, шоломи тощо.