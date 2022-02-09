«День відкритих дверей» у «Борисполі». До України прибула 10-а партія військової допомоги від США
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- Ангеліна Шеремет
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Twitter / Олексій Резніков
До України увечері середи, 9 лютого, прибула десята партія військової допомоги від Сполучених Штатів Америки. Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у Twitter.
«Сьогодні «День відкритих дверей» в аеропорту «Бориспіль»! Відразу за 9-м птахом зі Сполучених Штатів прилетів 10-й. Ще понад 80 тонн боєприпасів для Збройних сил України», — повідомив Резніков.
Військова допомога від США має прилетіти всього 45-ма рейсами.
Вдень 9 лютого в Україні також приземлився літак із допомогою від Великої Британії. Британці привезли військове спорядження для загонів територіальної оборони: бронежилети, шоломи тощо.
- На тлі загрози вторгнення Росії Україна отримує від США і Великої Британії засоби захисту, медтехніку й озброєння для оборони — протитанкові системи Javelin і NLAW, ПЗРК Stinger. Польща та Чехія передадуть Україні боєприпаси, а країни Балтії — мобільні шпиталі та американське озброєння.