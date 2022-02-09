У США в диких оленів виявили антитіла до «Омікрону». Вчені заявили про загрозу появи нового штаму коронавірусу
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Andreas P. / Unsplash
У Нью-Йорку варіант коронавірусу «Омікрон» виявили у білохвостих оленів. Це викликало побоювання, що тварини, популяція яких налічує 30 мільйонів у США, можуть стати носіями нового штаму.
Про це заявив завідувач кафедри нових інфекційних захворювань, професор вірусології Пенсильванського державного університету Суреш Кучипуді, пише Reuters.
«Циркуляція вірусу в популяції тварин завжди підвищує ймовірність його повернення до людей, але, що важливіше, вона надає вірусу більше можливостей для розвитку в нові варіанти», — пояснив він.
За даними дослідників з штату Пенсильванія, на Статен-Айленді спіймали 131 оленя, в крові та мазках з носа 15% тварин виявили вірусні антитіла. Це означає, що раніше олені перехворіли на коронавірус і є вразливими до повторних заражень новими варіантами.
«Коли вірус повністю мутує, він може вийти з-під захисту нинішньої вакцини. Тому нам доведеться знову змінювати вакцину», — вважає Кучипуді.
За даними Міністерства сільського господарства США, більшість випадків зараження коронавірусом зареєстрували у тварин, які мали тісний контакт із людиною з COVID-19.
Зазначимо, перші у світі випадки зараження коронавірусом у диких оленів виявили ще у серпні у штаті Огайо. До цього COVID-19 також виявляли у тигрів, левів, горил, норок, гієн та бегемотів.
- У квітні 2020 року у норок почали виявляти мутовану форму коронавірусу. У тварин спостерігалися проблеми з диханням і також підвищена смертність. Першими про хворих тварин заявили Данія та Іспанія, згодом ВООЗ повідомила про випадки зараження норок у Нідерландах, Італії, США та Швеції. Норки також заражали людей.
- Данія вирішила забити 17 млн норок на 1 080 фермах, фермери виступили проти такого рішення. Через скандал із норками міністр сільського господарства Могенс Єнсен подав у відставку. Одразу після забиття тварин влада Данії оголосила про зникнення штаму коронавірусу.
- У січні 2022 року в Гонконгу коронавірус виявили у хом’яків. Влада також вирішила вбити близько 2 тисяч тваринок через підозри, що вони можуть заражати людей.