У США в диких оленів виявили антитіла до «Омікрону». Вчені заявили про загрозу появи нового штаму коронавірусу

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У Нью-Йорку варіант коронавірусу «Омікрон» виявили у білохвостих оленів. Це викликало побоювання, що тварини, популяція яких налічує 30 мільйонів у США, можуть стати носіями нового штаму.

Про це заявив завідувач кафедри нових інфекційних захворювань, професор вірусології Пенсильванського державного університету Суреш Кучипуді, пише Reuters.

«Циркуляція вірусу в популяції тварин завжди підвищує ймовірність його повернення до людей, але, що важливіше, вона надає вірусу більше можливостей для розвитку в нові варіанти», — пояснив він.

За даними дослідників з штату Пенсильванія, на Статен-Айленді спіймали 131 оленя, в крові та мазках з носа 15% тварин виявили вірусні антитіла. Це означає, що раніше олені перехворіли на коронавірус і є вразливими до повторних заражень новими варіантами.

«Коли вірус повністю мутує, він може вийти з-під захисту нинішньої вакцини. Тому нам доведеться знову змінювати вакцину», — вважає Кучипуді.

За даними Міністерства сільського господарства США, більшість випадків зараження коронавірусом зареєстрували у тварин, які мали тісний контакт із людиною з COVID-19.

Зазначимо, перші у світі випадки зараження коронавірусом у диких оленів виявили ще у серпні у штаті Огайо. До цього COVID-19 також виявляли у тигрів, левів, горил, норок, гієн та бегемотів.