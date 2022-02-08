Міністр оборони України Олексій Резніков вдруге захворів на коронавірус
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Facebook / Алексей Резников
Міністр оборони України Олексій Резніков вдруге з початку пандемії захворів на коронавірус. Про це він повідомив увечері 8 лютого у Facebook.
«Станом на ранок 8 лютого у Києві зафіксовано 2 862 нових випадки коронавірусу за добу. Я потрапив сюди теж. Почуваюся добре, на самоізоляції, але в робочому режимі. Власне, за майже два роки пандемії та карантинів та завдяки всім сучасним засобам звʼязку робочий режим безперервний 24/7», — повідомив Олексій Резніков.
Резніков вже хворів на коронавірус — у листопаді 2020 року. Тоді хвороба також помірно протікала.
Нещодавно коронавірус поборов глава Офісу президента Андрій Єрмак. Він за три дні пройшов курс інтенсивної терапії.
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