Bloomberg: Країни Євросоюзу проти відключення Росії від SWIFT
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Rock Cohen / Flickr
Країни Європейського Союзу виступають проти відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи SWIFT у якості санкції за вторгнення в Україну.
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, які знайомі із засекреченими обговореннями США та ЄС.
Попри те, що члени ЄС на публіці заявляють, що єдині зі США щодо санкцій проти РФ, під час узгодження заходів вони проти. Найбільш активну участь у координації санкцій зі США беруть Італія, Франція та Німеччина. Остання проти санкцій щодо російського банківського і енергетичного секторів.
Джерела Bloomberg зазначають, що представники європейських країн дали зрозуміти США, що відключення Росії від SWIFT є неприпустимим, оскільки це вдарить і по економіці ЄС.
- США за вторгнення військ Росії в Україну погрожують РФ руйнівними санкціями, які завдадуть «непоправних втрат» російській економіці. Під санкції потраплять банківський сектор, Володимир Путін, (ймовірно) «Північний потік — 2», РФ відключать від SWIFT, а Джо Байден обіцяв, що російські банки не зможуть працювати з доларами. Росії загрожує тотальний параліч міжнародних розрахунків і валютний шок із дефіцитом товарів, який торкнеться всього населення країни.
- Санкції за війну Росія отримає і від ЄС із Великою Британією, принаймні ЄС це обіцяє.
- У лютому голова МВФ заявив, що країни, які постраждають від санкцій проти Росії, можуть розраховувати на підтримку.