Bloomberg: Країни Євросоюзу проти відключення Росії від SWIFT

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Rock Cohen / Flickr

Країни Європейського Союзу виступають проти відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи SWIFT у якості санкції за вторгнення в Україну.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, які знайомі із засекреченими обговореннями США та ЄС.

Попри те, що члени ЄС на публіці заявляють, що єдині зі США щодо санкцій проти РФ, під час узгодження заходів вони проти. Найбільш активну участь у координації санкцій зі США беруть Італія, Франція та Німеччина. Остання проти санкцій щодо російського банківського і енергетичного секторів.

Джерела Bloomberg зазначають, що представники європейських країн дали зрозуміти США, що відключення Росії від SWIFT є неприпустимим, оскільки це вдарить і по економіці ЄС.