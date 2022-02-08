Дружина екссудді Миколи Чауса внесла за нього заставу 717 тисяч гривень
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Мусієнко Владислав / УНІАН
За колишнього суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса внесли заставу 717 900 гривень.
Про це повідомляють УНН і «Українська правда» з посиланням на письмову відповідь Вищого антикорупційного суду.
Заставу, призначену ВАКС, за Чауса внесла його дружина Світлана. Гроші на рахунок надійшли 4 та 7 лютого. Чаус перебував під цілодобовим домашнім арештом від серпня 2021 року.
Покладені на нього зобовʼязання залишаються в силі — йому приписано утриматися від спілкування зі свідками, здати паспорт і носити електронний браслет.
- У серпні 2016 року детективи НАБУ викрили Чауса на одержанні хабаря в сумі $150 тисяч за умовний термін для 74-річної жінки, яка торгувала наркотиками. Гроші знайшли у двох скляних банках, які суддя закопав у дворі свого будинку.
- У березні 2017 року стало відомо, що Чауса затримали в Кишиневі. Він намагався отримати політичний притулок у Молдові, але йому відмовили. Українська влада вимагала його екстрадиції.
- 30 липня 2021 року Миколу Чауса знайшли у Вінницькій області. Сам Чаус розповідав, що його викрали в Кишиневі. Незабаром суд відправив його під цілодобовий домашній арешт до 24 січня 2022 року.