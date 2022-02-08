Естонія передала Україні мобільний польовий госпіталь
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Міністерство оборони України
Естонія передала Україні мобільний польовий госпіталь Role-2. Поки що українська сторона отримала лише символічний ключ.
Про це у своєму Facebook написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
«Ми високо цінуємо ту допомогу, яку нам надають Німеччина та Естонія в лікуванні наших поранених та в сфері військової медицини. Разом з тим ми б хотіли, щоб поранених було менше, а тому сподіваємося, що разом з цією допомогою будуть розблоковані закупівлі зброї для України в Агенції НАТО з підтримки та постачання», — зазначила вона.
Також на церемонії підписання договору була присутня і командувачка Медичних сил ЗСУ Тетяна Остащенко. Сам госпіталь буде доставлений до України пізніше.
У Міноборони розповіли, що госпіталь був переданий також за співфінансування Німеччини.
Сам госпіталь призначений для розгортання у польових умовах. Він забезпечує надання медичної допомоги одній військовій бригаді. Усі моделі можна розгорнути та згорнути за 20 хвилин.
- Німеччина офіційно відмовляється постачати озброєння Україні для оборони, на відміну від США, Британії та інших союзників. Берлін не хоче конфлікту з Росією, про що відкрито заявила голова Міноборони Німеччини Крістіне Ламбрехт.
- Поки Німеччина пообіцяла Україні мобільний польовий шпиталь Role-2 і 5 тисяч військових шоломів.
- 3 лютого міністр оборони України заявив, що Німеччина лише на словах пообіцяла шоломи, оскільки досі не дала письмове підтвердження. Але 7 лютого у Міноборони таки отримали відповідного листа.