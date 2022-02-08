У 2023 році в Україні проведуть електронний перепис населення за підтримки Apple

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За підтримки американської технологічної компанії Apple в Україні проведуть Всеукраїнський перепис населення. Захід запланований на 2023 рік.

Про це Володимир Зеленський сказав під час Diia Summit.

«Ми плануємо у 2023 році провести перепис населення спільно з компанією Apple. Ми розробляємо модель електронної митниці. Ми прагнемо зробити Україну світовим ІТ-хабом, лідером з інновацій, лідером з технологій», — сказав президент.

Раніше Міністерство цифрової трансформації та компанія Apple підписали меморандум про співпрацю, який передбачає, зокрема, допомогу при проведенні перепису населення. Таким чином Україна може стати другою країною у світі після США, що проведе такий перепис у співпраці з Apple.

8 вересня 2021 року бюджетний комітет Верховної Ради виділив 82,5 мільйона гривень на 2022 рік для підготовки до перепису населення, який відбудеться у 2023 році.