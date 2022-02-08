У 2023 році в Україні проведуть електронний перепис населення за підтримки Apple
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Videvo
За підтримки американської технологічної компанії Apple в Україні проведуть Всеукраїнський перепис населення. Захід запланований на 2023 рік.
Про це Володимир Зеленський сказав під час Diia Summit.
«Ми плануємо у 2023 році провести перепис населення спільно з компанією Apple. Ми розробляємо модель електронної митниці. Ми прагнемо зробити Україну світовим ІТ-хабом, лідером з інновацій, лідером з технологій», — сказав президент.
Раніше Міністерство цифрової трансформації та компанія Apple підписали меморандум про співпрацю, який передбачає, зокрема, допомогу при проведенні перепису населення. Таким чином Україна може стати другою країною у світі після США, що проведе такий перепис у співпраці з Apple.
8 вересня 2021 року бюджетний комітет Верховної Ради виділив 82,5 мільйона гривень на 2022 рік для підготовки до перепису населення, який відбудеться у 2023 році.
- У 2019 році тодішній міністр Кабміну Дмитро Дубілет заявив, що у 2019 році чисельність українців скоротилася на 1,5 мільйона осіб. Також він зазначав, що перепис населення обійдеться бюджету в 5 мільярдів гривень. Він пропонував провести електронний перепис населення — за допомогою математичної моделі. Українців хотіли рахувати за допомогою SIM-карт і електронних реєстрів про дітей (РАЦСи) та пенсіонерів (Пенсійний фонд).