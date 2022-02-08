Україна проведе військові навчання одночасно з російсько-білоруськими. ЗСУ випробують Bayrаktar та Javelin

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United States Army / Wikipedia

Збройні сили України проведуть військові навчання з 10 до 20 лютого та відпрацюють можливості безпілотників Bayraktar, протитанкових ракетних комплексів Javelin і ручних протитанкових гранатометів NLAW.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV.

«Я назву місця, де вони відбуватимуться: Рівне, Ковель, Овруч, Широкий Лан, Олешківські піски, Чугуїв, Чернігів, Суми, Одеса. Це лише полігони. Крім того, ще окремі ділянки, окремі місця, де, зокрема, саме з 10 до 20 лютого відбуватимуться навчання українських Збройних сил із застосуванням відпрацювання можливостей і українських Bayraktar, і українських Javelin, і NLAW, які ми нещодавно отримали від Британії», — сказав він.

За словами Резнікова, навчання ЗСУ подекуди вже відбуваються.

«Були проведені навчання буквально два дні тому силами частини сектору безпеки та оборони, Національної гвардії та Національної поліції, ДСНС. Я був присутнім як гість. Відпрацьовувалася злагодженість цих підрозділів», — розповів він.

До того ж міністр зазначив, що наступного тижня в Херсонській області проведуть навчання зі звільнення умовно захоплених адміністративних будівель або підрозділів поліції, що мало місце у 2014 році.