Джонсон: Велика Британія може залучити винищувачі Typhoon і кораблі для захисту Південно-Східної Європи
- Автор:
- Катерина Кадакова
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The Naked Ape / Flickr
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон не виключає, що може задіяти Typhoon Королівських ВПС і кораблі Королівських ВМС для посилення захисту Південно-Східної Європи.
Про це він написав у своїй колонці в The Times.
«Ми розглядаємо можливість залучити винищувачі Typhoon Королівських ВПС і кораблі Королівських ВМС, щоб захистити Південно-Східну Європу», — повідомив Джонсон.
Також він нагадав, що Британія готується посилити багатонаціональний батальйон НАТО під британським командуванням, розміщений в Естонії.
«Ми також збільшимо наш внесок у навчання Обʼєднаних експедиційних сил — обʼєднання під командуванням Великої Британії, до якого входять підрозділи з десяти скандинавських і північноєвропейських країн», — зауважив прем’єр Британії.
Джонсон наголосив, що російське вторгнення в Україну лише посилить НАТО.
«Якщо Путін почне подальше вторгнення, він змусить цим Захід здійснити багато з того, чого він прагне запобігти. Через нарощування [російських військ на кордоні з Україною] Америка, Франція, Італія та інші союзники розгортають сили на південно-східному фланзі НАТО, так само як Велика Британія зміцнює північний схід. Ми спостерігаємо найбільше військове нарощування в Європі з часів Холодної війни, що підтверджує терміновість наших зусиль», — написав британський прем’єр.
Водночас Джонсон запевнив, що «найбільший пріоритет військових зусиль Британії — поєднати стримування з діалогом для деескалації цієї кризи, щоб запобігти черговому російському вторгненню в Україну».
«Я досі вірю в те, що принципова і тверда дипломатія можуть запобігти цій кризі. Наша глибоко вкорінена віра, закріплена у статуті ООН і незліченних інших юридично зобовʼязальних документах, підписаних Росією, полягає в тому, що будь-яка країна має право вибирати свою суверенну долю», — додав він.
- Поблизу кордонів України перебуває 130-тисячне угруповання військ РФ, воно продовжує посилюватися.
- 1 лютого на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським Джонсон заявив, що Велика Британія погодила зі США пакет санкцій проти Росії на випадок її вторгнення в Україну, які «будуть активовані тієї самої хвилини, коли нога російського солдата наважиться перетнути український кордон і ступити на українську територію».
- Міністр закордонних справ Британії Ліз Трас зазначала, що в разі запровадження нових санкцій британські активи тих, «хто надає стратегічну чи економічну підтримку російській владі», будуть заморожені, а самі вони не зможуть потрапити до країни. Пакет нових санкцій Британія планує підготувати до 10 лютого.
- США за вторгнення військ Росії в Україну погрожують РФ руйнівними санкціями, які завдадуть «непоправних втрат» російській економіці. Під санкції потраплять банківський сектор, Володимир Путін, «Північний потік — 2», РФ відключать від SWIFT, а президент Джо Байден обіцяв, що російські банки не зможуть працювати з доларами.