Доповідь ООН: Північна Корея фінансує свою ракетну програму за рахунок вкраденої криптовалюти
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Steve Barker / Unsplash
Північна Корея фінансує своє ракетну програму і ядерні випробування за рахунок вкраденої криптовалюти. Лише за останні півтора року північнокорейські хакери по всьому світу викрали понад $50 мільйонів.
Про це йдеться у доповіді ООН, пише BBC.
За даними слідчих, з 2020 по вересень 2021 року кіберзлочинці з КНДР викрали мільйони доларів цифрових активів, які стали важливим джерелом доходу для фінансування ядерної та ракетної програми Північної Кореї.
Кібератаки з боку КНДР були спрямовані на три криптовалютні біржі у Північній Америці, Європі та Азії.
У звіті зазначається, що попри низку серйозних санкцій проти КНДР з боку ООН Північна Корея змогла продовжити розвиток інфраструктури, а останнім часом вона «помітно пришвидшила» розробки та ракетні випробування.
- Один із найбільш високопоставлених перебіжчиків із Північної Кореї розповів, як заробляє режим Кім Чен Ина. Він зазначив, що КНДР активно торгує зброєю та наркотиками, має власну армію хакерів, а також широку мережу шпигунів в інших державах, а особливо у Південній Кореї.
- На початку червня Кім Чен Ин визнав «напружену» продовольчу ситуацію у країні. У квітні Кім зробив заяву про труднощі у країні і закликав чиновників провести «Важкий похід» — цей термін офіційні особи КНДР використовували для позначення процесу боротьби країни під час голоду 1990-х років, коли після розпаду Радянського Союзу Північна Корея залишилася без вирішальної допомоги.