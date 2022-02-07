Китайська тенісистка Пен Шуай назвала «великим непорозумінням» свою заяву про зґвалтування
- Автор:
- Софія Телішевська
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Китайська тенісистка Пен Шуай назвала «великим непорозумінням» свою заяву про сексуальні домагання з боку китайського високопосадовця.
Про це повідомляє National Public Radio.
«Мій допис у соцмережі викликав величезне непорозуміння з боку зовнішнього світу. Сподіваюся, що зміст цього допису більше не буде хибно трактуватися», — сказала Пен Шуай і додала, що ніколи не заявляла про домагання.
Вона наголосила, що її особисте життя не повинно висвітлюватися у спорті та політиці.
На початку листопада 2021 року Шуай у своєму акаунті у китайській соціальній мережі Weibo розповіла, що її примушували до сексу з Чжаном Гаолі, який обіймав посаду премʼєр-міністра Китаю в 2013—2018 роках. Однак спортсменка швидко видалила пост, і відтоді про неї нічого не було чути. Після цього WTA закликала провести розслідування, а потім тенісна асоціація призупинила проведення всіх турнірів у Китаї.
- Пен Шуай — китайська тенісистка, яка відома витривалістю на корті. Вона грає двома руками з обох боків, використовуючи дуже плоскі удари. Шуай — переможниця 25 турнірів WTA (з них два в одиночному розряді) і колишня перша ракетка світу у парному рейтингу.