В Україні за добу виявили 23 378 нових хворих на коронавірус, з них 2 242 дитини

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Мусієнко Владислав / УНІАН

В Україні за минулу добу (6 лютого) зареєстрували 23 378 нових випадків коронавірусу, з них 2 242 дитини.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

За даними МОЗ, за добу госпіталізували 2 699 осіб, летальних випадків — 115, одужали — 5 024 пацієнти.

До того ж за добу проти коронавірусу вакцинували 18 626 людей. Першу дозу отримала 5 741 людина, другу — 8 028 людей, додаткову дозу — 86 людей, бустерну — 4 771 людина.

Від початку пандемії в Україні захворіли 4 307 437 людей, одужали — 3 681 092 пацієнтів, летальних випадків — 101 392.

Від початку вакцинальної кампанії щеплені 15 458 482 людини, з них отримали дві дози — 14 780 566 людей, додаткову дозу — 20 332 людини, бустерну — 459 230 людей.