Олімпіада в Пекіні: українська біатлоністка Блашко пропустить змагання через коронавірус
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Напередодні другого старту Олімпіади в біатлоні жіноча команда України втратила ще одну біатлоністку — Дарʼя Блашко отримала позитивний тест на коронавірус.
Про це повідомляє «Суспільне».
Блашко відправили на ізоляцію, і вона не зможе взяти участь у завтрашніх індивідуальних перегонах, попри те, що у старт-листі вона заявлена під номером 79.
Вийти з ізоляції вона зможе після двох негативних тестів із інтервалом не менше ніж 24 години.
- 3 лютого коронавірус виявили у біатлоністки Олени Білосюк (не зможе брати участь у кількох перших стартах) і фігуриста Івана Шмуратка. Білосюк на ізоляції, а Шмуратко 5 лютого повернувся до змагань.
- Зимові Олімпійські ігри — 2022 в Пекіні триватимуть з 4 до 20 лютого, а зимові Паралімпійські ігри — з 4 до 13 березня. Через коронавірус змагання проводитимуть без іноземних уболівальників, а для спортсменів і членів команд запровадили суворі обмеження.
- Україну на цих Іграх представляють 45 спортсменів із 12 дисциплін. У складі української збірної є четверо олімпійських чемпіонів: біатлоністки Олена Білосюк (Підгрушна), Юлія Джима, Валентина Семеренко та фристайліст Олександр Абраменко.