Україна отримала першу партію таблеток проти COVID від компанії Merck

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Christina Victoria Craft / Unsplash

До України прибула велика партія таблеток від COVID-19 виробництва американської фармацевтичної компанії Merck Sharp & Dohme. Ідеться про поставку 60 тисяч курсів препарату «Молнупіравір».

Про це повідомляє міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Найближчим часом Міністерство охорони здоровʼя розподілить ліки і відправить у регіони.

За словами міністра, до квітня 2022 року в Україну надійдуть ще 240 тисяч курсів препарату.

«Молнупіравір» — це препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду, і так запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби. Препарат — це пігулки, тому не має особливих вимог зберігання і його зручно приймати.

У світі ці ліки використовують для пацієнтів, які мають хоч один фактор ризику: надмірну вагу, вік понад 60 років, цукровий діабет або хвороби серця.