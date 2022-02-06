Україна отримала першу партію таблеток проти COVID від компанії Merck
- Автор:
- Софія Телішевська
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Christina Victoria Craft / Unsplash
До України прибула велика партія таблеток від COVID-19 виробництва американської фармацевтичної компанії Merck Sharp & Dohme. Ідеться про поставку 60 тисяч курсів препарату «Молнупіравір».
Про це повідомляє міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.
Найближчим часом Міністерство охорони здоровʼя розподілить ліки і відправить у регіони.
За словами міністра, до квітня 2022 року в Україну надійдуть ще 240 тисяч курсів препарату.
«Молнупіравір» — це препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду, і так запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби. Препарат — це пігулки, тому не має особливих вимог зберігання і його зручно приймати.
У світі ці ліки використовують для пацієнтів, які мають хоч один фактор ризику: надмірну вагу, вік понад 60 років, цукровий діабет або хвороби серця.
- 27 листопада стало відомо, що таблетки менш ефективні, ніж вважалося. Згідно з даними, представленими Merck, прийом таблеток під час клінічних випробувань знизив ризик госпіталізації або смерті на 30%, тоді як ще на початку жовтня компанія, ґрунтуючись на попередніх даних, заявляла про скорочення ризику госпіталізації або смерті на 50%.
- 4 листопада 2021 року Велика Британія першою у світі видала дозвіл на таблетки Merck. 19 листопада Європейське агентство лікарських засобів схвалило застосування цих таблеток, а 24 листопада Кабмін дозволив використання «Молпунавіру» в Україні. У грудні цей препарат схвалили і у Штатах.