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В Україні виявили понад 27 тисяч нових хворих на ковід. Найбільше в Одеській області — 2 788

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Irwan / Unsplash

В Україні за останню добу, 5 лютого, медики виявили 27 851 новий випадок коронавірусної хвороби (зокрема 2 597 дітей та 431 медпрацівник). Від ускладнень захворювання померли 109 пацієнтів, а напередодні — 185.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя, наводячи дані про кількість нових хворих у регіонах:

Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили 4,2 мільйона випадків COVID-19. При цьому 101 277 людей померли від ускладнень хвороби, а 3,6 мільйона громадян одужали.

Також за минулу добу медики вакцинували 34 305 людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплена 15 452 741 людина, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 14 772 538. Ще 20 246 людей отримали додаткову дозу, а 454 459 — бустерну.