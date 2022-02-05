Бойовики з безпілотника скинули на селище під Маріуполем саморобні снаряди
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- Олег Панфілович
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Getty Images / «Бабель»
Бойовики скинули з безпілотника саморобні вибухові пристрої на територію селища Павлопіль під Маріуполем.
Про це виданню «Новости Донбасса» розповів голова Сартанської військово-цивільної адміністрації Олександр Куркчі.
За його словами, удар припав на будівлю школи та житлові приватні будинки на вулиці Молодіжній. «Два влучили в недіючу школу, пошкодили дах. Два впали поруч із житловим будинком, пошкодивши в ньому два вікна», — розповів голова ВДА.
Він додав, що постраждалих унаслідок атаки немає. На місці працює слідчо-оперативна група поліції.
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