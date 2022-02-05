Боевики с беспилотника сбросили на поселок под Мариуполем самодельные снаряды

Боевики сбросили с беспилотника самодельные взрывные устройства на территорию поселка Павлополь под Мариуполем.
Об этом изданию «Новости Донбасса» рассказал глава Сартанской военно-гражданской администрации Александр Куркчи.
По его словам, удар пришелся на здание школы и жилые частные дома на улице Молодежной. «Два попали в недействующую школу, повредили крышу. Два упали рядом с жилым домом, повредив в нем два окна», — рассказал глава ВГА.
Он добавил, что пострадавших в результате атаки нет. На месте работает следственно-оперативная группа полиции.
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