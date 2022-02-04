Twitter тестує функцію «Стаття» для довгих текстів

Новини

Компанія Twitter почала тестувати у своїй соцмережі вкладку «Стаття». Вона дозволить користувачам писати довгі пости, які перевищують ліміт на 280 символів.

Про це пише Engadget.

Сьогодні користувачі мікроблогу використовують для довгих текстів «tweetstorm» (серія взаємоповʼязаних публікацій) або ж просто публікують зображення з довгим текстом. Нова функція повинна спростити життя в соцмережі.

На впровадження нової функції раніше звернула увагу фахівець із розробки Джейн Манчун Вонг.

Поки незрозуміло, коли функція буде доступна і чи буде вона безкоштовною або тільки для підписників Twitter Blue. Крім того, поки що мало інформації про саму функцію, наприклад, який ліміт знаків буде у статті.