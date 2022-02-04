Twitter тестирует функцию «Статья» для длинных текстов

Компания Twitter начала тестировать в своей соцсети вкладку «Статья». Она позволит пользователям писать длинные посты, превышающие лимит в 280 символов.

Об этом пишет Engadget.

Сегодня пользователи микроблога используют для длинных текстов «tweetstorm» (серия взаимосвязанных публикаций) или же просто публикуют изображение с длинным текстом. Новая функция должна упростить жизнь в соцсети.

На внедрение новой функции ранее обратила внимание специалистка по разработке Джейн Манчун Вонг.

Пока не ясно, когда функция будет доступна и будет ли она бесплатной или же только для подписчиков Twitter Blue. Кроме того, пока мало информации о самой функции, например каков лимит знаков будет в статье.