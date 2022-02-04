Twitter тестирует функцию «Статья» для длинных текстов

Компания Twitter начала тестировать в своей соцсети вкладку «Статья». Она позволит пользователям писать длинные посты, превышающие лимит в 280 символов.
Об этом пишет Engadget.
Сегодня пользователи микроблога используют для длинных текстов «tweetstorm» (серия взаимосвязанных публикаций) или же просто публикуют изображение с длинным текстом. Новая функция должна упростить жизнь в соцсети.
На внедрение новой функции ранее обратила внимание специалистка по разработке Джейн Манчун Вонг.
Пока не ясно, когда функция будет доступна и будет ли она бесплатной или же только для подписчиков Twitter Blue. Кроме того, пока мало информации о самой функции, например каков лимит знаков будет в статье.
- В январе стало известно, что компания Twitter начала тестировать функцию фото и видеореакций на твиты. Она похожа на видеоответы в TikTok, которые недавно скопировал Instagram для своей функции Reels.
- Twitter регулярно тестирует новые функции — от платной подписки, маркировки твитов с дезинформацией до возможности ставить дизлайки комментариям.