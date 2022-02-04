Закриття Deutsche Welle в Росії: у Латвії запропонували перенести московський офіс компанії до Риги

Новини

Wikipedia / Christian Wolf

У Латвії запропонували перенести московський офіс німецького мовника Deutsche Welle до Риги, якщо Росія не скасує розпорядження про його закриття.

Про це заявив міністр юстиції Латвії Яніс Борданс, передає Delfi.

«Рига — найближче і найбільше місто до Москви, тому тут DW зможе і надалі висвітлювати актуальні новини з Росії, Білорусі та всього регіону. У Ризі є Балтійський авіаційний центр і високорозвинена ІТ-інфраструктура — все для того, щоб місто стало базою DW у регіоні», — наголосив він.

Читайте також: Кремлівський телеканал Russia Today поскаржився на початок розслідування у Франції

Також Борданс запевнив, що Латвія займає перші позиції щодо індексу свободи преси у світі, «тому журналісти можуть бути впевнені, що їхню працю в Латвії поважатимуть».

Окремо він нагадав, що в останні роки в Ризі успішно працює російське видання Meduza, яке Росія 23 квітня внесла у реєстр іноземних агентів.