У Раді розпочали збір підписів за відставку міністра освіти Сергія Шкарлета

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УНІАН / Кузьмін Олександр

У Верховній Раді розпочався збір підписів за відставку міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

Про це повідомили депутат обʼєднання «Справедливість» і член Комітету парламенту з питань освіти та науки Наталія Піпа, нардеп від «Голосу» Роман Лозінський та низка інших депутатів.

Нардепам потрібно зібрати 150 підписів за позачергове засідання Верховної Ради та 226 голосів за відставку Шкарлета.

Збір підписів відбувається на тлі скандалу з конкурсом на посаду президента Києво-Могилянської академії.