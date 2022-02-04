Ердоган заявив, що Зеленський погодився зустрітися з Путіним у Туреччині. У Кремлі це допустили

Новини

Пресслужба Офісу президента України

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що президент України Володимир Зеленський погодився зустрітись із президентом Росії Володимиром Путіним у Туреччині.

Слова Ердогана цитує турецьке видання Anadolu.

«Зараз ми визначимося з датою. Ми хочемо провести цю зустріч, щоб зібрати разом Путіна і Зеленського на високому рівні. Наша домовленість із паном Зеленським саме в цьому напрямі. Я вірю, що це дасть можливість новому формату. Надія на це виникла в мене під час зустрічі із Зеленським [у Києві 3 лютого]», — заявив Ердоган.

Пізніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що вони не відкидають можливості цієї зустрічі: «Ніхто не відкидає цього. Президент [Росії] заявляв, що він готовий зустрічатися заради справи з ким завгодно, але для цього потрібне розуміння, що буде на виході та що обговорюватиметься. Такого розуміння наразі немає».

Перед цим міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що Україна готова перенести засідання ТКГ щодо Донбасу до Стамбулу.