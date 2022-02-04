Нардеп СН Сергій Кузьміних «із подивом дізнався», що Антикорупційне бюро оголосило його в розшук

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Прядко Денис / УНІАН

Народний депутат фракції «Слуга народу» Сергій Кузьміних, якого нещодавно спіймали на хабарі, заявив, що з подивом дізнався про те, що Національне антикорупційне бюро оголосило його в розшук.

Про це він повідомив у Facebook 4 лютого.

«Я, Кузьміних Сергій, із подивом дізнався з інтернету про мій розшук, в який мене подало НАБУ. Шановні детективи, я не переховуюся і не маю такого наміру. Дивлячись на інформаційний тиск, офіційно повідомляю про готовність брати участь у всіх процесуальних діях», — заявив нардеп.

Кузьміних зазначив, що ані він, ані його адвокат не отримували повістку від НАБУ про виклик на допит.

3 лютого НАБУ оголосило Кузьміних у розшук. Рішення ухвалили через те, що Кузьміних систематично не приходить на допит і його неможливо знайти вдома. 31 січня 2022 року адвокат Кузьміних телефоном повідомила слідству, що її підзахисний перебуває у лікарні та на виклик не прибуде. Однак ані сам нардеп, ані його захисник не хочуть назвати слідству лікарню, де той нібито перебуває. У НАБУ це розцінюють як переховування від слідства, що є підставою для оголошення в розшук. Нардепа знову викликали на допит у понеділок, 7 лютого.