Нардеп СН Сергій Кузьміних «із подивом дізнався», що Антикорупційне бюро оголосило його в розшук
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Прядко Денис / УНІАН
Народний депутат фракції «Слуга народу» Сергій Кузьміних, якого нещодавно спіймали на хабарі, заявив, що з подивом дізнався про те, що Національне антикорупційне бюро оголосило його в розшук.
Про це він повідомив у Facebook 4 лютого.
«Я, Кузьміних Сергій, із подивом дізнався з інтернету про мій розшук, в який мене подало НАБУ. Шановні детективи, я не переховуюся і не маю такого наміру. Дивлячись на інформаційний тиск, офіційно повідомляю про готовність брати участь у всіх процесуальних діях», — заявив нардеп.
Кузьміних зазначив, що ані він, ані його адвокат не отримували повістку від НАБУ про виклик на допит.
3 лютого НАБУ оголосило Кузьміних у розшук. Рішення ухвалили через те, що Кузьміних систематично не приходить на допит і його неможливо знайти вдома. 31 січня 2022 року адвокат Кузьміних телефоном повідомила слідству, що її підзахисний перебуває у лікарні та на виклик не прибуде. Однак ані сам нардеп, ані його захисник не хочуть назвати слідству лікарню, де той нібито перебуває. У НАБУ це розцінюють як переховування від слідства, що є підставою для оголошення в розшук. Нардепа знову викликали на допит у понеділок, 7 лютого.
- 28 січня 2022 року нардепа викрили на гарячому — одразу після передачі йому 558 тисяч гривень хабаря. Восени 2021 року представнику приватної компанії натякнули: якщо та планує постачати обладнання до лікарні Житомира, це треба попередньо узгодити з Кузьміних.
- 31 січня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала Кузьміних підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу — зловживання впливом. Однак через депутатський імунітет народного обранця затримати не змогли. Він досі ігнорує повістки про виклик на допит. 2 лютого Кузьміних попросив виключити його зі складу фракції «Слуга народу», але з можливістю повернутися, якщо його невинуватість доведуть. Заяву Кузьміних розглянуть на найближчому засіданні фракції.
- Сергій Кузьміних працює головою підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності комітету Верховної Ради України з питань здоровʼя нації, медичної допомоги та медичного страхування. Він є членом фракції «Слуга народу», але не входить до відповідної партії та є безпартійним.