Захворів суддя. Розгляд апеляції на арешт майна Петра Порошенка перенесли на 9 березня

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Стас Козлюк / Бабель

Судове засідання щодо розгляду апеляційної скарги на арешт майна Петра Порошенка перенесли на 9 березня. Причиною цього стала хвороба судді.

Про це повідомив адвокат п’ятого президента Ігор Голован, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, захист просив якнайшвидше призначити розгляд апеляції, але у суді сказали, що найближчим можливим днем буде 9 березня.

«Відповідно ми змушені будемо чекати», — наголосив адвокат і додав, що «в ухвалі Печерського суду щодо арешту майна виявили кричущі порушення закону».

«Ми направили до суду доповнення до нашої апеляційної скарги. За цей час ми з’ясували, що кількість порушень законодавства при постановлені Печерським судом ухвали про арешт майна збільшилася. Певні документи, певні матеріали, які виявилися доданими до клопотання прокурора про накладення арешту, з’явилися там вже після того, як було проголошено резолютивну частину рішення», — заявив Ігор Головань.

Він також зауважив, що на засідання не прийшли прокурори, які знали про перенесення слухань.

«Ми вважаємо, що саме Генеральна прокуратура зацікавлена в тому, щоб не розглядалися якнайдовше наші апеляційні скарги, оскільки порушення закону, які були допущені саме представниками Генеральної прокуратури, абсолютно очевидні», — резюмував Головань.