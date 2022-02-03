Заболел судья. Рассмотрение апелляции на арест имущества Петра Порошенко перенесли на 9 марта

Судебное заседание о рассмотрении апелляционной жалобы на арест имущества Петра Порошенко перенесли на 9 марта. Причиной тому стала болезнь судьи.

Об этом сообщил адвокат пятого президента Игорь Головань, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, защита просила как можно быстрее назначить рассмотрение апелляции, но в суде сказали, что в ближайший возможный день будет 9 марта.

«Соответственно, мы вынуждены будем ждать», — подчеркнул адвокат и добавил, что «в определении Печерского суда об аресте имущества выявили вопиющие нарушения закона».

«Мы направили в суд дополнение к нашей апелляционной жалобе. За это время мы выяснили, что количество нарушений законодательства при вынесении Печерским судом определения об аресте имущества увеличилось. Определенные документы и материалы, которые оказались добавленными к ходатайству прокурора о наложении ареста, появились там уже после того, как была провозглашена резолютивная часть решения», — заявил Игорь Головань.

Он также заметил, что на заседание не пришли прокуроры, знавшие о перенесении слушаний.

«Мы считаем, что именно Генеральная прокуратура заинтересована в том, чтобы не рассматривались как можно дольше наши апелляционные жалобы, поскольку нарушения закона, допущенные именно представителями Генеральной прокуратуры, совершенно очевидны», — резюмировал Головань.