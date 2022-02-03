Послу України в Білорусі вручили ноту через безпілотник. У МЗС на нього чекала провокація
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Посол України в Білорусі Ігор Кизим повідомив, що через інцидент із безпілотником його викликали до Міністерства закордонних справ Білорусі, де вручили ноту протесту. У МЗС на нього «налетіла» співробітниця держтелеканалу «Беларусь 1» із провокаційними питаннями.
Про це посол написав у Facebook.
Кизим заявив, що у відомстві на нього чекала спланована провокація, яку влаштували і українському помічнику військового аташе в Міноборони. Посол вважає, що білоруська сторона намагається спровокувати загострення ситуації на кордоні.
«Сьогодні мене викликали в МЗС для того, щоб вручити мені ноту протесту про порушення кордону, що нібито має місце порушення кордону безпілотником, запущеним з української території. Не встиг я вийти з ліфта в МЗС Білорусі, як на мене налетіла білоруська кореспондентка держканалу БТ 1 (пізніше я дізнався, що звуть її Ксенія) [Лебедєва] і стала наполегливо запитувати, чи це не шпигунство? Те, що вона зʼявилася в МЗС і заздалегідь знала питання, про які ми говорили з білоруськими колегами, саме по собі вже незвичайно і не робить честі дипломатичному відомству. Тому вважаю це заздалегідь спланованою провокацією. Тим більше, що в цей час у Міноборони також був викликаний помічник військового аташе і на нього чекав кореспондент з цього ж телеканалу і з тим самим запитанням», — написав Кизим.
Посол наголосив, що звинувачення безпідставні і в день інциденту військові України не використали жодних безпілотників. «Тим більше, наскільки відомо, йдеться про безпілотники «Орлан», які є лише на озброєнні Росії та Білорусі», — додав Кизим.
Також дипломат додав, що подібні питання взагалі не повинні обговорюватись на рівні МЗС, оскільки є спецмеханізми і все вирішується на рівні прикордонних відомств.
«Тут я думаю, чи це не повʼязано з тим, що майже в цей час відбулася зустріч нового посла РФ у Білорусі Гризлова з Лукашенком. Ну, так, для фону. Потрібно ж чимось виправдати загрозу «з півдня», а ще й допомоги попросити якоїсь», — припустив посол.
- 3 лютого МЗС Білорусі заявило, що 24 січня 2021 року український БЛА порушив повітряний простір країни, після чого був посаджений. Спікер МЗС України назвав це провокацією.
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