Антикорупційне бюро оголосило в розшук нардепа СН Сергія Кузьміних, якого спіймали на хабарі
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- Ангеліна Шеремет
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Кузьмін Олександр / УНІАН
Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук народного депутата фракції «Слуга народу» Сергія Кузьміних, якого 28 січня викрили на хабарництві.
Про це НАБУ повідомило у четвер, 3 лютого.
Рішення ухвалили через те, що він систематично не являється на допит і його неможливо знайти вдома.
31 січня 2022 року адвокат Кузьміних повідомила по телефону слідству, що той наразі перебуває у лікарні та на виклик не прибуде. Однак, ані сам нардеп, ані його захисник не хочуть повідомили слідтсву про лікарню, де той нібито перебуває — у НАБУ це розцінюють як переховування від слідства, що є також підставою для оголошення у розшук.
Нардепа знову викликали на допит у понеділок, 7 лютого.
- 28 січня 2022 року нардепа викрили «на гарячому», одразу після передачі йому 558 тисяч гривень. Восени 2021 року представнику приватної компанії натякнули: якщо та планує постачати обладнання до лікарні Житомира, то це треба попередньо узгодити із Кузьміних.
- 31 січня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала йому підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу — зловживання впливом. Однак, через «депутатський імунітет» народного обранця затримати не змогли. І він й досі ігнорує повістки про виклик на допит. 2 лютого Кузьміних попросив виключити його зі складу фракції «Слуга народу», але з можливістю повернутись, якщо його невинуватість доведуть. Заяву Кузьміних розглянуть на найближчому засіданні фракції.
- Сергій Кузьміних працює головою підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності комітету Верховної Ради України з питань здоровʼя нації, медичної допомоги та медичного страхування. Він є членом фракції «Слуга народу», але не входить до відповідної партії та є безпартійним.